Томский омбудсмен: поджигателя «Ленты» на Южке отправят на врачебную комиссию

Томский омбудсмен Елена Карташова встретилась в СИЗО с томичом, которого суд арестовал в связи с расследованием уголовного дела по факту поджога гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшие тяжкие последствия».

«Мужчине несколько лет назад была установлена инвалидность 2 группы. Арестованный томич сообщил, что не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО. Пока его состояние в целом стабильно, он находится под постоянным наблюдением. В ближайшее время он будет представлен на врачебную комиссию, по итогам которой будет решаться вопрос о возможности его пребывания до суда в следственном изоляторе или же о необходимости лечения в специализированном стационаре», — говорится на сайте уполномоченного по правам человека в Томской области.

Напомним, пожар в «Ленте» на улице Елизаровых начался 21 декабря, примерно в 15 часов. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи.

Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.