Суд отклонил жалобу на арест оппозиционера Игоря Кузнецова. Ее рассматривали два месяца

Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест оппозиционного блогера и журналиста RusNews Игоря Кузнецова. Об этом ТВ2 сообщила его адвокат Юлия Копейкина.

По словам Копейкиной, жалоба была подана в суд два месяца назад, с чем связан такой длительный срок рассмотрения, ей неизвестно. Суд отклонил жалобу, ссылаясь «на стандартные формулировки о том, что [Кузнецов] совершил тяжкое преступление».

Напомним, Игоря Кузнецова задержали в сентябре, на активиста завели дело о склонении к массовым беспорядкам за администрирование телеграм-чата «Что-Делать!». Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий».

Спустя две недели Кузнецова этапировали в Москву, Басманный суд продлил ему срок содержания под стражей до 14 февраля. В начале декабря стало известно, что на активиста завели еще одно уголовное дело: его обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. В Томске прошли пикеты в поддержку оппозиционера.