Томский областной суд опроверг информацию об освобождении из-под домашнего ареста юриста «Томского пива»

«Вопрос о мере пресечения Литвину остался открытым», — сообщается на сайте облсуда . Однако, по словам адвокатов Литвина, сотрудниками ФСИН с Вячеслава Литвина снят специальный браслет и в настоящий момент он свободен. Эти обстоятельства облсуд не комментирует.

Ранее сторона защиты рассказывала, что обратилась с ходатайством об изменении территориальной подсудности и передаче дела в суд другой области. Указанное ходатайство было рассмотрено 8-м кассационным судом общей юрисдикции (г. Кемерово), в изменении подсудности защите было отказано. Данный отказ был в свою очередь обжалован защитой в Верховный суд РФ. И во время рассмотрения жалобы, оказалось, что срок домашнего ареста у Вячеслава Литвина истек.

«Судья Верховного Суда РФ при принятии дела по собственной инициативе не стал продлевать меру пресечения, очевидно не усмотрев для этого оснований. Однако и сторона обвинения не стала проявлять инициативу, с какими-либо заявлениями или ходатайствами в Верховный суд РФ не обратилась. Однако несмотря на истечение срока домашнего ареста 30 января 2022 года Вячеслав Литвин освобожден не был, а фактически остался под домашним арестом еще дополнительно 10 дней вплоть до заседания Верховного Суда РФ. Естественно, что в самом начале судебного заседания в Верховном Суде РФ защитой было заявлено об истечении срока домашнего ареста и необходимости принять меры судом либо для освобождения Литвина В.О., либо для решения вопроса о мере пресечения. По выходу из совещательной комнаты суд огласил два решения: первое – об отказе в изменении подсудности, и второе – по мере пресечения. Председательствующим буквально было сказано, что заявление защиты по мере пресечения было также рассмотрено судом в совещательной комнате, каких-либо оснований для избрания иной меры пресечения суд не усматривает и поэтому избирать ее не стал, и что Литвин В.О. должен быть освобожден. После этого сотрудниками ФСИН с Литвина был снят специальный браслет, и в настоящий момент он свободен. Это конечно неординарное событие, которые случаются крайне редко в нашей системе уголовного преследования и в этом смысле это конечно победа для стороны защиты и команды уполномоченного», — рассказал адвокат Олег Полозов.

Однако Томский областной суд отметил, что вопрос по мере пресечения будет рассматриваться в районном суде.

«По результатам рассмотрения постановление Восьмого кассационного суда оставлено без изменения, а апелляционные жалобы обвиняемого Литвина и его защитников без удовлетворения. Вопрос об отмене или изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Литвина Судебной коллегией не рассматривался», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2020 года Литвин был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По данным СКР, он в 2016 году подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» приобрело земельные участки по заниженной стоимости. Вину Вячеслав Литвин не признает.