Томский НИМЦ получил более 200 млн рублей на обновление аппаратуры

Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук в 2022 году получит на обновление оборудования более 200 миллионов рублей. Эти деньги выделят по национальному проекту «Наука и университеты».

Эти деньги научному центру удалось получить благодаря победе в конкурсе грантов, на который заявки подали 209 институтов со всей России. Каждая организация должна была предоставить документы: программу обновления приборной базы, обоснование по научно-лабораторным приборам или оборудованию. В каждом случае размер гранта определили исходя из объема приборной базы, направления научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдачи и численности исследователей, отметили в НИМЦ.