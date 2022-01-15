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  3. Томский НИМЦ получил более 200 млн рублей на обновление аппаратуры
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Томский НИМЦ получил более 200 млн рублей на обновление аппаратуры

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Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук в 2022 году получит на обновление оборудования более 200 миллионов рублей. Эти деньги выделят по национальному проекту «Наука и университеты».

Эти деньги научному центру удалось получить благодаря победе в конкурсе грантов, на который заявки подали 209 институтов со всей России. Каждая организация должна была предоставить документы: программу обновления приборной базы, обоснование по научно-лабораторным приборам или оборудованию. В каждом случае размер гранта определили исходя из объема приборной базы, направления научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдачи и численности исследователей, отметили в НИМЦ.

Автор:  www.tnimc.ru
Автор:  www.tnimc.ru

Томский НИМЦ на обновление приборной базы выиграл 203,7 млн рублей. 

«Эти средства позволят нам приобрести двадцать приборов для наших научных лабораторий и клиник. В их числе, к примеру, рентгеновский компьютерный томограф, который позволит врачам-исследователям выявить новые легочно-сердечные и церебральные фенотипы постковидного синдрома, оценить роль низкоинтенсивного воспаления в патогенезе коронарной недостаточности и автономной вегетативной дисфункции, а также уникальная для России ультразвуковая система для малых лабораторных животных для доклинических исследований новых терапевтических молекул, сервер для биоинформатического анализа генетических данных, криохранилище, платформа для автоматического электрофореза и другие. Обновление приборной базы ― необходимое условие сохранения высокого уровня наших исследований, внедрения передовых разработок ученых в клиническую практику. Уже третий год мы становимся участниками программы обновления приборной базы, благодаря чему пополняем парк оборудования для фундаментальной науки», ― рассказал директор Томского НИМЦ, член-корреспондент РАН Вадим Степанов.

Отметим, кроме томского института, гранты в этом году получили Физический институт им. Лебедева РАН, Московский государственный университет им. Ломоносова, Национальный исследовательский центр  «Курчатовский институт», Физико-технический институт им. Иоффе РАН, Институт прикладной физики РАН и другие.

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