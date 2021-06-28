Томский Музей славянской мифологии впервые создал видеогиды для глухих людей

Музей славянской мифологии и томское отделение Всероссийского общества глухих реализовали совместный проект «Культурный жест». В рамках проекта него они первые в Томске адаптировали пространство музея для посещения глухими и слабослышащими людьми — создали видеогиды по постоянной экспозиции на русском жестовом языке и обучили экскурсовода, который сможет рассказать об экспонатах. «Когда мы оказались в условиях пандемии, когда наши двери были закрыты, буквально на физиологическом уровне почувствовали какой-то недостаток воздуха. Не можешь вздохнуть, нет этой возможности. Тоже самое мы можем экстраполировать для людей, у которых нет возможности познакомиться с культурой народной, в силу того, что не адаптирован материал для восприятия, — рассказывает директор Музея славянской мифологии Ольга Павлова об идее проекта. — А вот взаимодействие с глухим сообществом - это одно из самых простых взаимодействий, потому что есть русский жестовый язык, нет ментальных нарушений. Для нас это был, если это можно так сказать, самый простой вход в мир инклюзии. Потому что адаптировать материал для других категорий еще сложнее».

Теперь рядом с экспонатами постоянной экспозиции размещены таблички с QR кодами, считав которые, можно увидеть ролик на русском жестовом языке. Все видео находятся на YouTube. Во время работы над проектом в Томск приезжал Влад Колесников — сурдопедагог, который ведет инклюзивное направление Государственном историческом музее Москвы. Он помогал грамотно адаптировать материал. «Мы использовали принцип азбуки в гиде. На каждую букву соответствует персонаж, который является героем экспоната. Например, если буква ж — жар птица, б — баба яга и так далее. Конечно мы взяли за основу тех персонажей, которые знакомы нам с детства, поэтому наш видеогид и для взрослых, и для детей», — рассказала журналисту Агентства новостей ТВ2 куратор проекта Елена Кобылкина.

Фото: Куратор проекта Елена Кобылкина и Анна Попелло

Фото: Презентация проекта

Работа велась на средства от Фонда президентских грантов, выигранных денег хватило на то, чтобы записать, оформить, смонтировать 25 видеогидов и пять сказок. «Это, конечно, очень мало. Но выбрали самые основные, те, которые несут в себе важный пласт русской культуры. Важный для слабослышащих, глухих людей, потому что лишаясь возможности знакомиться с этой культурой в обычной жизни, у них эта часть знаний отсутствует. Поэтому мы брали очень понятные сюжеты: баба-яга, жар-птица, Кощей Бессмертный. Сам проект называется “Культурный жест”, но есть у него подзаголовок “Азбука славянских мифов. В наши ролики вставлены сюжеты из мультфильмов советских и сказок, это принципиальная позиция наша. Например, сказки Роу (Александр Роу — прим. ред.) — это то, настоящее, что мы можем показать детям и взрослым, они есть с субтитрами. Это еще один толчок войти в культуру, посмотреть и фильмы, и сказки. Есть этнографические фотографии, чтобы было понятно, о чем речь идет. То есть это не просто перевод на жестовый язык, а есть и введение в контекст», — объясняет Елена Кобылкина. Анна Попелло, глава томского отделения Всероссийского общества глухих добавляет, что этот шаг стал очень важным, потому что сейчас глухие не любят ходить в музеи, у них отсутствует эта культура из-за недоступности среды и сложностей ее адаптации. «Не привита любовь, она должна постепенно прививаться: во-первых, за счет того, что ты понимаешь, куда пришел и что тебе там рассказывают, а во-вторых, за счет родителей, которые тебе говорят, что это интересно. У глухих людей слуховой канал отключен, то, что мы можем даже просто как-то автоматически усвоить, они узнать не могут. <...> Нам самим надо работать над такими гидами, чтобы улучшать их качество, порой очень сложно перевести бывает. Могу привести конкретный пример. Например, слово вещь. Для человека глухого это слово непонятно, нужно подбирать слова-синонимы, чтобы это слово как-то объяснить. А таких слов очень много, поэтому при создании гида сначала пишется текст, потом он переводится на русский жестовый язык. Иногда по два часа идет обсуждение, как показать что-то жестом, чтобы было понятно», — говорит Анна Попелло.

Фото: Первая экскурсия с видеогидом