Томский избирком не поддержал инициативу кандидатов об открытой трансляции выборов

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия не планирует организовать видеотрансляцию на избирательных участках, которая была бы доступна всем. Причиной, по словам, главы ЦИК стала дороговизна организации трансляции. По словам Эллы Памфиловой, «видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то».

«Если хочешь наблюдать за выборами, заинтересован, активный гражданин, то немножко надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства».

При этом, в ЦИКе подчеркнули, что окончательное решение об организации видеотрансляции остается за регионами.

Многие томские кандидаты раскритиковали данное решение. Кандидат в депутаты Госдумы Василий Шипилов создал петицию с просьбой организовать трансляцию, которая была бы доступна всем желающим, а также направил обращение в томский облизбирком.

«Изображение из помещения для голосования будет транслироваться на служебном портале, на средствах отображения информации коллективного пользования информационного центра ЦИК России, центров наблюдения за выборами в субъектах РФ, — говорится в ответе Радзивила на запрос. — Трансляция со служебного портала будет доступна зарегистрированным кандидатам и политическим партиям».

В свою очередь, автор петиции, кандидат в Госдуму Василий Шипилов в своем телеграм-канале отметил, что готов продать машину, чтобы организовать трансляцию выборов.

«Не пойму — Интерфакс и остальные СМИ переврали слова Эллы Александровны? Если она говорит, что "регионы могут", а регионы говорят — не можем… кто прав? — отметил Василий Шипилов. — Если вопрос исключительно в деньгах — так скажите сколько? Я готов машину свою продать или кредит взять и оплатить эту возможность видеотрансляции для всех жителей области».

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«Недовольны только паникеры и бузотёры». ЦИК не хочет организовывать доступную всем трансляцию выборов