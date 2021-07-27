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Главная Новости Томский художник нарисовал Мойдодыра в образе монстра
Новости

Томский художник нарисовал Мойдодыра в образе монстра

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томич Евгений Швенк изобразил Мойдодыра из советского мультфильма по сказке Корнея Чуковского монстром, вылезающим из спальни. Художник назвал персонаж Чуковского насильником и манипулятором. Свой рисунок Евгений Швенк опубликовал на своей странице в Инстаграме. 

instagram.com/shvenk_/

«Мультфильм про Мойдодыра, 1954 года, у меня в детстве вызывал только страх. Напугав главного героя неожиданным появлением из маминой спальни, он рассчитывает на немедленное послушание. Мало того что он угрожал «гадкому, грязному, неумытому поросенку», что помоет его насильно, так он еще и манипулировал на чувстве стыда, не объясняя причину, зачем нужно умываться по утрам», — написал художник.


Евгений Швенк также задался вопросом, можно ли было в этом случае заставить маленького читателя умываться по утрам без применения насилия. «Пост не для того, чтобы критиковать классику Корнея Ивановича, просто описываю, какой след она оставила в моей голове», — добавил художник.

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