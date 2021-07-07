Томский хоспис примет соки, одежду и средства гигиены для пациентов

Томичи могут принять участие в летнем ежегодном сборе подарков для одиноких пожилых людей, сообщают организаторы акции. Собранные вещи пойдут в хоспис при МСЧ №1 в Томске.

Как рассказала ТВ2 организатор акции Евгения Дмитриева, в хосписе при МСЧ №1 в основном живут пожилые пациенты. Иногда встречаются и молодые маломобильные и лежачие пациенты, которым нужен временный уход, а не паллиативная помощь.

Сбор подарков проходит несколько раз — на Новый год или Рождество, 8 марта и 23 февраля. Один-два сбора проходят весной и летом и в День пожилого человека.

«В среднем в отделении паллиативной помощи находится 50-55 человек, — говорит волонтер Евгения Дмитриева. — Для каждого мы готовим небольшой презент, в который обязательно включаем сладкое угощение (сок или пюре), для санитарок тоже привозим угощения к чаепитию. Но самая ценная помощь — это подгузники и пелёнки для лежачих больных. Их уходит очень много, а их наличие облегчает труд медработников и, конечно, повышает комфорт жизни пациентов».