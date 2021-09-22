Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томский гиревик выиграл Кубок России и вошел в сборную страны
Новости

Томский гиревик выиграл Кубок России и вошел в сборную страны

ТВ2 ТВ2

В крымской Алуште проходил Кубок России по гиревому спорту, где томский спортсмен Дмитрий Черкашин стал победителем в личном первенстве и вошел в сборную России, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 30 регионов России. От Томской области выступали семь гиревиков из Томска, Северска и Каргаска. По результатам томская команда заняла шестое общекомандное место.

Фото: 
Автор: 
-
-

«В личном первенстве победителем стал мастер спорта России международного класса Дмитрий Черкашин. Дмитрий выступал в дисциплине «Классическое двоеборье» и с результатом 231,5 очков («толчок» - 140, «рывок» - 183) занял первое место. Кроме медали, спортсмен получил право в составе сборной России выступить на чемпионате мира, который состоится 21-25 октября в Будапеште (Венгрия)», — говорится в сообщении.

Дмитрия тренирует Николай Тимофеев в областной спортивной школе олимпийского резерва.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.