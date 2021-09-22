Томский гиревик выиграл Кубок России и вошел в сборную страны

В крымской Алуште проходил Кубок России по гиревому спорту, где томский спортсмен Дмитрий Черкашин стал победителем в личном первенстве и вошел в сборную России, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.
Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 30 регионов России. От Томской области выступали семь гиревиков из Томска, Северска и Каргаска. По результатам томская команда заняла шестое общекомандное место.
«В личном первенстве победителем стал мастер спорта России международного класса Дмитрий Черкашин. Дмитрий выступал в дисциплине «Классическое двоеборье» и с результатом 231,5 очков («толчок» - 140, «рывок» - 183) занял первое место. Кроме медали, спортсмен получил право в составе сборной России выступить на чемпионате мира, который состоится 21-25 октября в Будапеште (Венгрия)», — говорится в сообщении.
Дмитрия тренирует Николай Тимофеев в областной спортивной школе олимпийского резерва.