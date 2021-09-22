Томский гиревик выиграл Кубок России и вошел в сборную страны

В крымской Алуште проходил Кубок России по гиревому спорту, где томский спортсмен Дмитрий Черкашин стал победителем в личном первенстве и вошел в сборную России, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Всего в соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 30 регионов России. От Томской области выступали семь гиревиков из Томска, Северска и Каргаска. По результатам томская команда заняла шестое общекомандное место.