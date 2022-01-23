Томский фонд «Обыкновенное чудо» просит помочь с оплатой коммунальных платежей за отопление

Просить для других - легко. Для себя - трудно. Но надо. Сейчас наш чудо-дом нуждается в финансовой поддержке на оплату коммунальных услуг. Будем благодарны, если вы сможете перечислить любую посильную сумму на оплату отопления, – сообщается на сайте фонда.

В здании на Крылова, 5 в Томске с 2012 года работает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Изначально дом был построен в 1893 году на деньги прихожан, здесь до революции располагался детский сад. В 2019 году «Мурашов Центр» отреставрировал столетний деревянный особняк.

«В нашем чудо-доме разместился центр взаимопомощи для тысячи детей-инвалидов и их родителей, лекотека со специальными развивающими игрушками и пособиями, арт-студия для особенных детей, спортивный зал с тренажерами, зал для лекций и встреч родителей. Этот дом очень нужен семьям с детьми-инвалидами».

Помочь собрать нужную сумму на отопление для чудо-дома можно по ссылке.