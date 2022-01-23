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Томский фонд «Обыкновенное чудо» просит помочь с оплатой коммунальных платежей за отопление

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Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» просит помочь оплатить коммунальные платежи за отопление. Сумма сбора 210 тысяч рублей. 

Автор:  Предоставлено фондом
Автор:  Предоставлено фондом

Просить для других - легко. Для себя - трудно. Но надо. Сейчас наш чудо-дом нуждается в финансовой поддержке на оплату коммунальных услуг. Будем благодарны, если вы сможете перечислить любую посильную сумму на оплату отопления, – сообщается на сайте фонда. 
Автор:  Юлия Фаллер
Автор:  Юлия Фаллер

В здании на Крылова, 5 в Томске с 2012 года работает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Изначально дом был построен в 1893 году на деньги прихожан, здесь до революции располагался детский сад. В 2019 году «Мурашов Центр» отреставрировал столетний деревянный особняк. 

«В нашем чудо-доме разместился центр взаимопомощи для тысячи детей-инвалидов и их родителей, лекотека со специальными развивающими игрушками и  пособиями, арт-студия для особенных детей, спортивный зал с тренажерами, зал для лекций и встреч родителей. Этот дом очень нужен семьям с детьми-инвалидами».

Помочь собрать нужную сумму на отопление для чудо-дома можно по ссылке.

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