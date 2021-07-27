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Главная Новости Томский аэропорт со 2 августа закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Фото
Новости

Томский аэропорт со 2 августа закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Фото

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час назад

С понедельника, 2 августа, аэропорт Томска из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник. 

Автор:  Алексей Литвинов

«В период со 2 августа по 25 сентября с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника будут выполняться полеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ», — уточняется на сайте. 

Полеты по направлениям: Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул, Белокуриха в период со 2 по 28 августа будут выполняться без ограничений с маленького аэропорта в Березкино.

Власти региона подчеркивали, что перенести срок работ нельзя из-за климатических условий. 

«Срок работ ограничен строительным сезоном и не может быть смещен на сентябрь-октябрь из-за невозможности качественной укладки асфальта в дождь и при низких температурах», — комментировал начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Автор:  Алексей Литвинов

Ранее сообщалось, что летом 2021 года начнутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы включает новое искусственное покрытие, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.

Автор:  Алексей Литвинов
Автор:  Алексей Литвинов
Автор:  Алексей Литвинов
Автор:  Алексей Литвинов
Автор:  Алексей Литвинов
Автор:  Алексей Литвинов

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