Томский аэропорт со 2 августа закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Фото

С понедельника, 2 августа, аэропорт Томска из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) будет осуществлять межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник.

«В период со 2 августа по 25 сентября с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника будут выполняться полеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Нижневартовск, Улан-Удэ», — уточняется на сайте.

Полеты по направлениям: Стрежевой, Каргасок, Новый Васюган, Кедровый, Горно-Алтайск, Абакан, Барнаул, Белокуриха в период со 2 по 28 августа будут выполняться без ограничений с маленького аэропорта в Березкино.

Власти региона подчеркивали, что перенести срок работ нельзя из-за климатических условий.