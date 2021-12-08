Томских волонтеров-медиков признали лучшими в России

«Гран-при конкурса мы получили впервые за свою историю. Это наша общая победа. Выражаю слова благодарности всем нашим партнерам. Останавливаться мы не собираемся – впереди много ключевых задач, которые необходимо решить», —рассказал региональный координатор Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры – медики» Алексей Филимонов.

На форуме собралось более 260 волонтеров-медиков из регионов России и волонтеры из 40 стран.

В Москве завершился международный форум гражданского участия #МыВместе, на котором подвели итоги работы волонтерских движений в 2021 году. Томские «Волонтёры-медики» получили гран-при конкурса, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».

По данным движения, в 2021 году команда волонтёров-медиков выросла до 1 826 участников, а объем волонтерской помощи составил 50 000 часов, помощь получили 100 000 человек. Так, волонтеры сдали почти 300 литров крови, помогали медработникам в 35 медучреждениях, 6 500 раз помогли пожилым и маломобильным жителям региона с доставкой еды и медикаментов.

Отметим, всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» — одна из самых крупных в Европе добровольческих организаций. В России работают 85 региональных отделений волонтёрского движения, в которых состоит 100 тысяч человек. В год волонтеры помогают в среднем 4 млн человек по всей стране.