Томских учителей научат бороться с травлей детей в школах

Томская область попала в число регионов, где пройдут тренинги для педагогов по данной антибуллинговой программе. Эта программа и для самих школьников, и для родителей, и для учителей. Большинство из них не знают, как себя вести, столкнувшись с травлей в классе, а главное, как буллинг предотвратить. Тренинги для педагогов по уникальной антибуллинговой программе «Каждый важен» пройдут в шести регионах страны, в том числе и в Томской области.





В прошлом году курсы уже провели в пилотном режиме для педагогов Москвы, Башкортостана и других регионов, и программа получила положительную экспертную оценку Российской академии образования. В этом году, благодаря победе в конкурсе президентских грантов, появилась возможность провести антибуллинговые тренинги в шести регионах. Из-за пандемии коронавируса обучение проходят в режиме онлайн на странице Центра толерантности в Инстаграме. Первые эфиры прошли 2 и 3 апреля.





«География проекта до конца года расширится, — рассказала директор Центра толерантности Анна Макарчук. – Среди участников программы дополнительного профессионального образования, которая получила грант, — Московская, Ярославская, Калужская, Томская, Нижегородская, Воронежская области. Знаем, что нас там очень ждут. Как только ситуация с пандемией COVID-19 нормализуется, мы будем, как и планировали, проводить очное обучение педагогов».





Всего обучение пройдут больше 500 учителей из шести регионов. Они освоят технологию проведения занятий «Каждый важен» с детьми, получат доступ к методическому пакету программы. Она предполагает 7 интерактивных занятий по полтора часа для подростков 10-13 и 14-17 лет. Но это не унылые классные часы и беседы. Занятия построены на принципах интерактивной педагогики: дети рассуждают, экспериментируют, ищут свои ответы. В этом помогают специальные игровые мини-фильмы, в которых показана ситуация травли и дети могут увидеть проблему со стороны, поставить себя на место героев. А потом ребята должны подготовить и защитить свои проекты о том, как противостоять буллингу.





Кроме того, авторы проекта планируют создать онлайн-страницу «Каждый важен», которая станет коммуникативной платформой для обмена опытом и экспертной методической поддержки участников программы.