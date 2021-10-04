Томских школьников проверят на наркотики

Тестирование школьников на наркотики в 2021 году завершится к 1 ноября. Об этом сообщает обладминистрация.

В 2020 году такие исследования прошли во всех 20 муниципалитетах, участие в них приняли более 32 тысяч старшеклассников. У 90% сдавших тест подростков склонность к зависимостям и девиантному поведению не выявлена.

«Повышенная вероятность вовлечения в противоправную деятельность тогда отмечалась у 3227 школьников (10%), 1045 из них (3%) отнесены к явной группе риска», – сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Рост группы риска отмечался в Бакчарском, Зырянском, Кривошеинском районах и городе Кедровом. С учетом результатов тестирования муниципальные антинаркотические комиссии, медики, соцслужбы, педагоги и правоохранители планировали профилактическую работу.

«Подростки и молодежь являются наиболее уязвимой категорией для вовлечения в противоправную деятельность. Только в январе-августе 2021 года полиция задержала 13 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков. Необходимо уделить этому особое внимание», – отметил председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин, поручив областному департаменту общего образования провести тестирование с максимальным охватом школьников до 1 ноября.

Напомним, социально-психологическое тестирование школьников проводится в 7-11 классах ежегодно с целью раннего выявления склонности у подростков к употреблению наркотиков и психотропных веществ. С 2019 года соответствующие исследования проходят по единой методике Министерства просвещения РФ. На основании обобщенных результатов система здравоохранения также формирует список школ для профилактических медосмотров.

По результатам токсикологического мониторинга за шесть месяцев 2021 года в регионе зафиксировано 159 отравлений, вызванных немедицинским потреблением наркотиков (за полгода 2019-го – 186). Летальным исходом закончились 32 случая (19 случаев за этот же период в 2019-м).