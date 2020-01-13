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13 января,
2020
Новости

Томских школьников проверят на наркотики

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В 2020 году областной бюджет направит 300 тысяч рублей для раннего выявления склонности к употреблению наркотиков и психотропных веществ у подростков, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такие исследования проводятся с 2014 и являются добровольными для  учащихся 7-11 классов.


В 2019 году в них участвовали 33 463 подростка. У 3148 из них была выявлена повышенная склонность к зависимому поведению (9,4 % тестируемых), еще 1044 человека попали в «группу риска» (3,1 %) и были направлены на медицинские тесты. 47 человек от них отказались. Фактическое употребление наркотических веществ подтвердилось лишь в одном случае.


В 2020 году социально-психологическое тестирование пройдет в октябре-ноябре по единой методике, разработанной Министерством просвещения России. С учетом результатов исследований школы составят планы профилактической работы с учащимися.

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