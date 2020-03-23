Томских родителей в каникулы призывают следить за досугом детей в связи с распространением коронавируса

«Мы рекомендуем детям не собираться в больших количествах. Большая просьба, несмотря на то что работают кинотеатры, что какие-то организации не закрылись, вы, родители, ответственны за досуг ребенка. Нужно организовать его таким образом, чтобы ребенок не заболел», – сказала Огородова.

Замгубернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова обратилась к родителям школьников с просьбой контролировать досуг детей во время каникул и не допускать посещения мест скопления людей.

Кроме того, поручение организовать дополнительную занятость детей получили и педагоги. Это, по мнению Людмилы Огородовой, возможно сделать за счет онлайн-занятий, которые сейчас прорабатывает департамент спорта и культуры, а также занятий в малых группах, которые должны проводить классные руководители. Она также добавила, что если ребенок недавно перенес какую-либо инфекцию, ему рекомендуют оставаться дома в течение 10-14 дней.





Отметим, по информации научно-образовательного комплекса региона, все вузы Томска находятся на добровольном дистанционном обучении с 17 по 27 марта с последующим продлением. Профобразовательные учреждения учатся дистанционно с 23 марта до особого распоряжения, школьники отдыхают в каникулы с 21 по 30 марта. Учителя, по словам Людмилы Огородовой, пройдут вебинары при ТУСУРе, чтобы научиться вести уроки дистанционно.





«В конце третьей четверти для детей в школах был введен свободный режим посещения, когда родители сами выбирали — идет ребенок в школу, или нет. Если ребенка в школу не отправляли, то для него были организованы электронные бесконтактные формы обучения, в том числе дистанционные. С субботы школы ушли на плановые каникулы», — сказала на пресс-конференции начальник департамента образования Ирина Грабцевич.





Она отметила, что каникулы закончатся 30 марта, а не 12 апреля. По словам Грабцевич, такая дата была обозначена министром просвещения Сергеем Кравцовым потому, что в некоторых школах не четверти, а триместры, и каникулы у детей начинаются позже.





«Последнюю неделю мы посвятили подготовке к переходу на дистанционные формы обучения. Плановый выход с каникул — понедельник, 30 марта. В зависимости от ситуации, к середине недели будет принято решение о режиме. Мы полностью готовы будем к понедельнику к переходу на дистанционное обучение, как и готовы остаться на свободном посещении», — подчеркнула Грабцевич.





При этом, некоторые школы, особенно в сельских местностях, переводить на дистанционный режим не будут, так как там нет доступа в Интернет.





«Мы издадим свой нормативно-правовой акт на уровне региона, который будет регламентировать работу школ. В зависимости от эпидемиологической обстановки, мы будем принимать решения, для Томска оно будет одним, для удаленных сел — другим», — резюмировала начальник департамента.

