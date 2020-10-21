Томских призывников к месту службы будут возить в отдельных вагонах

В условиях пандемии коронавируса областной военный комиссариат будет выкупать отдельные вагоны для отправки в армию сборные команды призывников. Сделано это для исключения контактов новобранцев с другими пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Вместе с традиционным набором — экипировкой и сухпайком — теперь томские «срочники» получают еще и медицинские маски и дезрастворы. В пути к месту несения службы они регулярно проходят термометрию и опрос о состоянии здоровья. На сборном пункте и в военкоматах для профилактики распространения коронавируса организованы барьерные места: призывники, которые уже сдали медтесты, не пересекаются с теми, кому обследование еще только предстоит. Чтобы разделить потоки призывников, в повестке теперь указаны дата и время явки», — говорится в сообщении.





Также отмечается, что за весь весенний призыв и начало осенней кампании ни одного случая заражения COVID-19 среди томских призывников не зафиксировано.