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21 октября,
2020
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Новости

Томских призывников к месту службы будут возить в отдельных вагонах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В условиях пандемии коронавируса областной военный комиссариат  будет выкупать отдельные вагоны для отправки в армию сборные команды призывников.  Сделано это для  исключения контактов  новобранцев  с другими пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Томских призывников к месту службы будут возить в отдельных вагонах

«Вместе с традиционным набором — экипировкой и сухпайком — теперь томские «срочники» получают еще и медицинские маски и дезрастворы. В пути к месту несения службы они регулярно проходят термометрию и опрос о состоянии здоровья. На сборном пункте и в военкоматах для профилактики распространения коронавируса организованы барьерные места: призывники, которые уже сдали медтесты, не пересекаются с теми, кому обследование еще только предстоит. Чтобы разделить потоки призывников, в  повестке теперь указаны дата и время явки», — говорится в сообщении.


Также отмечается, что  за весь весенний призыв и начало осенней кампании ни одного случая заражения COVID-19 среди томских призывников не зафиксировано.

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