Добрые новости
05 марта,
2021
1
фото
Новости

Томских перевозчиков оштрафовали на 14 млн рублей за 2020 год

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

1526 протоколов о нарушениях составили на перевозчиков Томской области за 2020 год, сообщает пресс-служба обладминистрация. Общая сумма штрафов составила 14 млн рублей. 

Томских перевозчиков оштрафовали на 14 млн рублей за 2020 год

За прошедший год сотрудники регионального Ространснадзора провели 225 проверок, во время которых осмотрели 727 автобусов. Среди нарушений — несоблюдение режима труда и отдыха водителей, посадка и высадка пассажиров в неустановленных местах, перевозки без карты маршрута и ненадлежащая эксплуатация автобусов. 


В пресс-службе обладминистрации добавляют, что совместно с другими ведомствами Ространснадзор составил 22 административных материала за перевозки без лицензии.


В 2020 году в Томской области лицензии на автобусные перевозки получили 636 юрлиц и предпринимателей. В собственности у них находятся 4358 транспортных средств, включенных в реестр лицензий.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.