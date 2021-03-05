Томских перевозчиков оштрафовали на 14 млн рублей за 2020 год

1526 протоколов о нарушениях составили на перевозчиков Томской области за 2020 год, сообщает пресс-служба обладминистрация. Общая сумма штрафов составила 14 млн рублей.

За прошедший год сотрудники регионального Ространснадзора провели 225 проверок, во время которых осмотрели 727 автобусов. Среди нарушений — несоблюдение режима труда и отдыха водителей, посадка и высадка пассажиров в неустановленных местах, перевозки без карты маршрута и ненадлежащая эксплуатация автобусов.





В пресс-службе обладминистрации добавляют, что совместно с другими ведомствами Ространснадзор составил 22 административных материала за перевозки без лицензии.





В 2020 году в Томской области лицензии на автобусные перевозки получили 636 юрлиц и предпринимателей. В собственности у них находятся 4358 транспортных средств, включенных в реестр лицензий.





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