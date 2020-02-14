Томских пенсионеров научат готовить фриттату с сыром и кесадилью

На ближайших кулинарных встречах участники освоят способы приготовления «Фриттаты с жареным сыром и овощами», «Кесадильи с сыром и овощами» и испекут «Хачапури по-аджарски».

На первом занятии «Полезный завтрак» вместе с шеф-поваром студии «Хорошая кухня» Романом Резяповым участники мастер-класса научатся делать нежные сырники из творога и узнают «авторские секреты» приготовления блюда.

Томская академия активного долголетия приглашает пенсионеров в бесплатную Школу кулинарного мастерства, где под руководством шеф-повара желающие научатся готовить блюда из разных кухонь мира.

Записаться на занятия Школы кулинарного мастерства и получить дополнительную информацию можно по телефонам центра Академии активного долголетия: (3822) 47-95-13 и 47-95-14 в рабочие дни с 9 до 14 часов.





Для справки: Томская академия активного долголетия работает в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Проект реализует Совет ветеранов при поддержке обладминистрации. В нем участвуют СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ.