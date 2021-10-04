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Томских инноваторов приглашают в MTS Start up hub

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Томские стартаперы могут представить свои разработки для «Умного дома» в рамках акселерационной программы MTS StartUp Hub. 

«Знаю, что есть много стартапов в «Точке кипения» ТУСУРа, Томском Политехническом университете и в Особой экономической зоне "Томск", которые работают над решениями для «Умного дома». МТС предоставляет грант до одного миллиона рублей по этому направлению, а лучшие проекты будут интегрированы в экосистему умного дома МТС», — отметила на своей странице в Фейсбук директор регионального отделения компании Марина Фещенко.

Компании, прошедшие отбор, смогут осуществить подключение к экосистеме Smart Home SPI МТС и интегрировать свои устройства и технологии с приложением «МТС Умный дом». Они также получат доступ к R&D лабораториям для доработки продукта от прототипа до выпуска пилотной партии, облачным сервисам #CloudMTS, экспертную поддержку по информационной безопасности, инфраструктурному обеспечению и маркетингу продуктовых направлений.

МТС ищет решения с готовым продуктом или проектом для широкой аудитории и уникальными для российского рынка технологиями. Приём заявок продлится до 16 ноября на сайте MTS StartUp Hub.

Направления набора:

♦Безопасность — продукты, обеспечивающие видеонаблюдение, работу и настройку сценариев охранных систем и других систем безопасности домов и жилых помещений. Например, датчиков протечек, возгорания, движения, контроля доступа в помещение и других.

♦Комфорт — продукты и сервисы, связанные с бытом в доме и личным комфортом: системы кондиционирования, управления климатом, освещения, управления электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

♦Развлечение и lifestyle — аудио, видео, AR/VR-устройства и другие технологии для досуга и развлечений.

♦Умная техника для дома и носимые устройства — бытовая техника, спортивные гаджеты, трекеры сна и состояния организма и другое.

MTS StartUp Hub – центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда, венчурной студии и направления быстрого запуска пилотов. За время существования Центра участниками его программ стали более пяти тысяч стартапов из разных регионов и стран, которые запустили более 80 пилотов вместе с бизнес-вертикалями МТС и её партнеров.

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