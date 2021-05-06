Томских художников, которых задержали 1 мая, выгоняют из арт-пространства

Томских художников, задержанных во время первомайской акции, заставляют покинуть помещение заброшенной котельной, которое с 2018 года занимает их творческое объединение «Арс Котельная». Об этом ТВ2 рассказал участник сообщества «Арс Котельная». Андрей Серафимов.

По его словам, вчера в помещение пришел человек, который назвался представителем владельца участка земли и заявил, что собирается ограничить доступ в помещение по «поручению администрации города».





«Котельная — это artist run space — сквот независимых художников и акционистов из Томска. Многие из них выставляются по России, участвуют в международных и крупных выставках. Кажется, человек был представителем владельца земли по кадастру. Напомню, что здание стоит пустым еще после пожара в 80-х. Никто до нас им не пользовался», — сказал Андрей Серафимов.





Он добавил, что считает, что отъем здания у художников связан с акцией 1 мая, когда полиция задержали всех участников, посчитав шествие политическим митингом.





«Повышенное внимание к котельной лично я связываю с недавними событиями вокруг акции на первомай. Для меня очевидно, что кому-то что-то не понравилось. Однако это не значит, что мы не готовы говорить или вместе искать компромисс. Напротив, очень хочется решить этот вопрос адекватно и без потерь для культуры всего города», — резюмировал Андрей Серафимов.





Напомним, что праздник 1 мая художники творческого объединения «Арс Котельная» решили отметить шествием. Они играли на музыкальных инструментах, несли рассаду и временно накрасили губы памятника Александру Пушкину помадой. Тогда полиция задержала 20 человек, потом их отпустили без протоколов.





Добавим, что ситуацию с помещением прокомментировал депутат гордумы Давид Аветян в своем телеграм-канале. Он призвал найти компромисс.





«Грубые методы просты для понимания и реализации, но влекут множество негативных последствий. Так, томские художники из творческого объединения «котельная» столкнулись с такой грубостью: ребят предупредили, что заварят дверь в их помещение, ссылаясь на аварийность здания. Выселять художников нельзя: в Томске и категорически не хватает свободных мест для деятелей современного искусства. Само здание котельной на карте не существует и своей заброшенностью загрязняет внешний вид города, пустуя уже третий-четвертый десяток лет. Однако художники и культурная молодежь смогли вдохнуть в это здание жизнь и дать ему смысл. Теперь их хотят оттуда выселить спустя несколько лет деятельности. Наш город славится своей «молодежностью», «образованностью», большой историей и культурой. А сейчас, кажется, самое время проверить эти громкие слова на деле — вместо грубого и очевидного решения найти общий компромисс: если в этом здании нельзя находиться — предложите альтернативу», — написал депутат.