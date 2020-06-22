Томских детей и подростков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Лето с книгой»

Томская областная детско-юношеская библиотека приглашает детей и подростков от 7 до 18 лет принять участие в фотоконкурсе «Лето с книгой». Об этом сообщается в аккаунте библиотеки на платформе Яндекс. Район.

«На конкурс принимаются фотографии в номинациях: «Друг мой книга», «Читаем на природе», «Сказки на ночь», «Читаем всей семьей», «Вместе с книжкой и игрушкой». Фотография не должна быть коллажем. Участник может предоставить на конкурс только три фотографии», — говорится в сообщении библиотеки.





Работы можно выслать на электронную почту konkurs@odub.tomsk.ru с указанием данных участника конкурса до 25 августа 2020 года.

Победителей наградят дипломами и призами от организаторов фотоконкурса. Все участники получат сертификаты.