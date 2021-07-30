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Главная Новости Томских чиновников накажут за утонувшего под Коммунальным мостом подростка
Новости

Томских чиновников накажут за утонувшего под Коммунальным мостом подростка

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томские следователи проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка на реке Томь под Коммунальным мостом, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.

По предварительным данным, 29 июля около 17 часов двое подростков 15 лет решили перейти реку Томь вдоль опор под Коммунальным мостом. Но на середине реки течением одного из мальчиков, который не умел плавать, снесло под воду, и он утонул. Тело подростка до сих пор не обнаружено, поисковые мероприятия спасателей продолжаются.

Следователями следственного отдела по Кировскому району устанавливаются обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администраций Кировского района и города Томска, не установивших запрещающих знаков купания в реке. По результатам — будет принято процессуальное решение.

Очевидцы: Ребёнок утонул у Коммунального моста

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