Томских бизнесменов научат вести бизнес в TikToke

Томский политехнический университет запускает курс дополнительного образования «TikTok для бизнеса».





Образовательный проект состоит из двух частей — серии бесплатных вебинаров от российских и международных экспертов и полуторамесячного учебного курса. Стать его участником могут предприниматели и самозанятые граждане, которые хотят продвигать свою продукцию через платформу TikTok, а также студенты направлений «Инноватика», «Экономика» и «Менеджмент».





«Мы готовы обучать потенциальных и действующих предпринимателей основам маркетинговой работы в сети TikTok. Сегодня эта платформа растет небывалыми темпами, и в ней серьезно меняется контингент пользователей — там уже не только школьники, но и люди, готовые покупать вашу продукцию. Алгоритмы платформы сегодня, наверное, самые эффективные, с точки зрения инвестиций в охват аудитории. Поэтому Школа инженерного предпринимательства собрала самых крутых экспертов и запускает интенсивные курсы», — говорит директор Школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко.





Курс состоит из нескольких основных блоков. В первом слушатели узнают базовые принципы и законы взаимодействия между продавцом и покупателем. Во втором — особенности работы с рекламным кабинетом площадки TikTok, механизмы и алгоритмы для бизнеса. А в третьем будут заниматься разработкой и созданием контента для соцсети. Эксперты расскажут обучающимся, как написать сценарий, выбрать локацию, правильно настроить камеру и поставить освещение.

В числе приглашенных экспертов — действующие бизнесмены из Томска, Москвы, Нью-Йорка и других городов. Они будут сопровождать каждого слушателя курса и помогать в решении возникающих вопросов.





В конце курса каждый слушатель напишет маркетинговый план на краткосрочный период и снимет ролик для своей аудитории.





Защита кейсов пройдет перед экспертным составом, в который будут входить маркетологи, бизнесмены, блогеры-миллионники.





Набор на пилотную программу будет вестись на коммерческой основе. После апробации планируется включить модуль по TikTok в программы магистратуры и бакалавриата в Школе инженерного предпринимательства.

Записаться на курсы или задать вопросы можно на сайте.