Томские защитники памятников пытаются согласовать ремонт церкви в Нагорном Иштане

Председатель регионального отделения “Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры” Мария Бокова сообщила, что им удалось получить согласование на благоустройство территории у Петропавловской церкви в Нагорном Иштане. В планах активистов пойти дальше.

Документ о согласовании благоустроительных работ на территории церкви Мария Бокова опубликовала в группе “Исторический Томск”. В нем говорится, что межрегиональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (МТУ) согласовывает работы с 1 августа 2020 года по 15 октября 2020 года. Работы будут вестись на деньги активистов и должны касаться только территории у церкви, не самого здания.

Также в согласовании МТУ сказано, что ведомство согласовывает томскому отделению “Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры” разработку проекта и сметы на противоаварийные работы в Церкви за свой счет, но при условии, что общественники получат согласование от Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, а составлением проекта займутся компетентные лицензированные организации.





Мария Бокова добавила, что они будут пытаться получить задание на разработку проекта по устранению аварийной ситуации памятника архитектуры Петропавловской церкви в Нагорном Иштане у председатель комитета сохрания памятников Елена Перетягиной.





«Мы твердо убеждены, что церковь никуда переносить не надо, — говорила Мария Бокова. — Надо комплекс противоаварийных мероприятий провести. В этом году из-за коронавируса не смогли весной на территории церкви поработать, но планируем получить разрешительные документы, чтобы сделать это в августе-сентябре. Хотим заказать у лицензированной организации проект устранения противоаварийной ситуации. При наличии такого проекта, надеюсь, нам разрешат заделать отверстие в куполе церкви — сейчас вода туда заливается; поставить подпорки — геометрия храма нарушена и находиться внутри опасно; и сделать отмостку — иначе «замокание» фундамента идет. Чтобы храм смог дождаться большого проекта реставрации».







Напомним, деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане была построена в 1872 году в псевдорусском стиле, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. Старинный храм стал знаменитым после съемок фильма «Сибириада» режиссером Андреем Кончаловским в Нагорном Иштане. Несколько лет назад поднялась тревога из-за того земляная насыпь обрыва, у которого стоит церковь, постепенно обрушается. Тогда в деревне по этой причине пострадали несколько домов. В это время начали обсуждать, что делать с церковью, которая также может пострадать. В июле 2020 стало известно, что на сайте госзакупок «Центр по охране памятников» под руководством Анжелики Зайцевой объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви Из Нагорного Иштана. Цена контракта – 2,6 млн рублей. Это вызвало общественное обсуждение - многие ассоциируют Нагорный Иштан именно с этим памятником архитектуры и считают, что при переносе и деревня, и церковь могут потерять уникальность. Также старая церковь, которая находится в аварийном состоянии, может просто не выдержать переноса. В сети появилась петиция за сохранение памятника. О причинах, по которым приняли решение о перемещении, комментировала ТВ2 председатель регионального комитета охраны памятников Елена Перетягина, а также геологи, которые изучали состояние земли у церки.





Отметим, 31 июля на портале госзакупок появился протокол, который указывает, что ни одна компания не подала заявку на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви.







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