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16 сентября,
2020
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Томские юные пловцы завоевали медали на открытом первенстве по плаванию в Крыму

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Команда из 16 спортсменов томской областной школы олимпийского резерва (СШОР) под руководством тренера Владимира Николаева приняла участие в открытом первенстве по плаванию «Evolution open». Турнир проходил с 11 по 13 сентября в Евпатории, в нем приняли участие порядка 300 спортсменов из разных городов России. Об этом ТВ2 рассказали родители юных спортсменов.

Томские юные пловцы завоевали медали на открытом первенстве по плаванию в Крыму
Фото: Ольга Шубина

«Пловцы соревновались в стиле брасс, вольном стиле и в плавании на спине, — рассказала Ольга Шубина. — В итоге томские спортсмены завоевали 22 медали различного достоинства. В смешанной комплексной эстафете 4х50 заняли 1 место и получили кубок победителя».

Томские юные пловцы завоевали медали на открытом первенстве по плаванию в Крыму
Фото: Ольга Шубина

Также золотые медали в личном зачете завоевали Иван Брюшин (плавание брассом на дистанции 100 метров) и Софья Солодовникова за плавание на спине на дистанции 50 метров.

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