Томские юниоры-подводники выиграли первенство России и вошли в сборную страны

В Санкт-Петербурге на днях в Центре водных видов спорта «Невская волна» завершилось юниорское первенство России по подводному спорту. Томские спортсмены заняли первое место в командном зачете и в четвертый раз стили сильнейшей юниорской командой России, сообщает обладминистрация.

Из Томской области на турнир приехали 30 спортсменов: воспитанники областной спортшколы олимпийского резерва и ДЮСШ «Учебно-спортивный центр» имени В.А. Шевелева. По итогам состязаний ребята заработали 17 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и три бронзовых.





Кроме того, в Томск уехали и спецприз соревнований — лучшему спортсмену. Его получила Диана Слисева, которая выиграла семь золотых и одну серебряную медаль.





По итогам соревнований тренеры Федерации подводного спорта России сформировали состав юниорской сборной страны, чтобы участвовать в первенстве мира, которое пройдет в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро 13-19 июня. Из Томска в Италию поедут Диана Слисева, Мария Медведева и Иван Горелов.