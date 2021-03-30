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30 марта,
2021
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Томские юниоры-подводники выиграли первенство России и вошли в сборную страны

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

В Санкт-Петербурге на днях в Центре водных видов спорта «Невская волна» завершилось юниорское первенство России по подводному спорту. Томские спортсмены заняли первое место в командном зачете и в четвертый раз стили сильнейшей юниорской командой России, сообщает обладминистрация.

Томские юниоры-подводники выиграли первенство России и вошли в сборную страны

Из Томской области на турнир приехали 30 спортсменов: воспитанники областной спортшколы олимпийского резерва и ДЮСШ «Учебно-спортивный центр» имени В.А. Шевелева. По итогам состязаний ребята заработали 17 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и три бронзовых.


Кроме того, в Томск уехали и спецприз соревнований — лучшему спортсмену. Его получила Диана Слисева, которая выиграла семь золотых и одну серебряную медаль.


По итогам соревнований тренеры Федерации подводного спорта России сформировали состав юниорской сборной страны, чтобы участвовать в первенстве мира, которое пройдет в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро 13-19 июня. Из Томска в Италию поедут Диана Слисева, Мария Медведева и Иван Горелов.

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