Томские вузы завершают зачисление студентов-очников

В этом году очно будут учиться 10 592 человека. При этом 5377 студентов на бакалавриате, 1935 — на специалитете и 3280 — в магистратуре.

В томских вузах уже изданы приказы о зачислении студентов на очную форму обучения, сообщает обладминистрация.

«На бюджет поступили 9153 человека, среди них 39,6 % томичей, 42 % — иногородних и 18,4 % — иностранцев», — говорится в сообщении.





Больше всего на первых курсах томских университетов студентов родом из Томска, Северска, Стрежевого, а также Томского, Колпашевского, Асиновского и Парабельского районов. Большинство иногородних из Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края.





Из других стран учиться в Томске в этом году будут 13 тысяч студентов. Известно, что 2,5 тысячи иностранных студентов, которые остались в период самоизоляции в Томске, начнут учиться в обычном формате по расписаниям своих университетов. Те, кто уехал домой, начнут учебу дистанционно.





«Это связано с тем, что границы России по-прежнему остаются закрытыми для большинства стран», — пояснил начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.





Те иностранные студенты, которые приедут, будут учиться дистанционно после 4-дневной изоляции и получения отрицательного ПЦР-теста.





«При этом зачисление абитуриентов из других государств продолжается. Ожидается, что в 2020-2021 учебном году в вузах Томской области будут обучаться около 13 тысяч иностранных студентов», — уточняют в обладминистрации.





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