Томские вузы возобновляют процесс обучения с 6 апреля

ТПУ и ТГУ возобновляют образовательный процесс в дистанционном формате с 6 апреля. Ранее это рекомендовал сделать министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он попросил студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты.

«В понедельник Томский политехнический университет возобновляет обучение в дистанционном формате. Все процессы у нас отлажены, система работает в штатном режиме, студенты и преподаватели освоились в новой реальности. Продолжится проведение вебинаров по расписанию, доступны более 1200 онлайн-курсов, симуляторы оборудования, десятки сервисов ТПУ, которые делают дистанционную учебу комфортной и эффективной. Технические и образовательные мощности ТПУ позволяют поддерживать удаленный формат сколько понадобится», — сообщил первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.

Возобновляется онлайн-обучение и в ТГУ.





«Мы всячески поддерживаем режим самоизоляции в стране, поэтому с понедельника все обучающиеся в ТГУ выходят на онлайн-пары: студенты, магистранты и аспиранты. По максимуму на дистанционной режим переходят преподаватели, при необходимости помощь им будут оказывать цифровые волонтеры вуза. Университет полностью готов к дистанционному обучению, все 4500 курсов переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения, основная масса работы фиксируется в Moodle. Каникулярная неделя позволила нам окончательно пересобраться и решить оргвопросы, связанные с дистанционным форматом работы», – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.





Сейчас на каждом факультете утвержден заместитель декана по электронному обучению, представители всех учебных подразделений прошли специальный курс на базе Института дистанционного образования ТГУ. По программам повышения квалификации обучено 1083 преподавателей университета, из них 163 человека продолжили обучение на более сложном уровне.





С 28 марта ТГУ присоединился к программе Coursera for Campus. Студентам, аспирантам и сотрудникам ТГУ теперь открыт свободный доступ почти к 4000 курсов, представленным на платформе. До 31 июля 2020 года можно записываться на онлайн-курсы ведущих университетов и компаний, обучаться совершенно бесплатно, а также получать сертификаты по тем курсам, которые будут завершены.