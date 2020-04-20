Томские вузы продлили режим дистанционного обучения до лета

ТГУ, ТПУ, ТГПУ, СибГМУ и ТГАСУ продлили режим дистанционного обучения до первого июня. На онлайн-обучение университеты перешли 17 марта из-за угрозы коронавируса.

Месяц, проведенный на дистанционном обучении, показал, что мы можем работать в этом формате без потери качества образования, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Безусловно, будут изменения, касающиеся приемной кампании, выпускных квалификационных работ и сдачи экзаменов, но весь административный и педагогический состав сейчас интенсивно работает над тем, чтобы студенты, и особенно выпускники, спокойно окончили этот учебный год.

В пресс-службе ТГАСУ уточнили, что будут заселять в общежития студентов, выехавших из них в другие субъекты РФ.





Напомним, 16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал организовать обучение студентов дистанционно, а 17 марта все томские университеты — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ — перевели студентов на дистанционное обучение.





Кроме того, из-за пандемии коронавируса начало приемной кампании в 2020 году могут перенести на более поздний срок. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных экзаменов онлайн.



Добавим, на 20 апреля в Томской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая – контакты с ранее заболевшими.





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