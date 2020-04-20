Добрые новости
20 апреля,
2020
1
фото
Новости

Томские вузы продлили режим дистанционного обучения до лета

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

ТГУ, ТПУ, ТГПУ, СибГМУ и ТГАСУ продлили режим дистанционного обучения до первого июня. На онлайн-обучение университеты перешли 17 марта из-за угрозы коронавируса.

Томские вузы продлили режим дистанционного обучения до лета

Месяц, проведенный на дистанционном обучении, показал, что мы можем работать в этом формате без потери качества образования,  –  отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.  –  Безусловно, будут изменения, касающиеся приемной кампании, выпускных квалификационных работ и сдачи экзаменов, но весь административный и педагогический состав сейчас интенсивно работает над тем, чтобы студенты, и особенно выпускники, спокойно окончили этот учебный год.

В пресс-службе ТГАСУ уточнили, что будут заселять в общежития студентов, выехавших из них в другие субъекты РФ.


Напомним, 16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал организовать обучение студентов дистанционно, а 17 марта все томские университеты — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ — перевели студентов на дистанционное обучение.


Кроме того, из-за пандемии коронавируса начало приемной кампании в 2020 году могут перенести на более поздний срок. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных экзаменов онлайн.


Добавим, на 20 апреля в Томской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.  У одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая  – контакты с ранее заболевшими. 

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.