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Главная Новости Томские вузы предлагают заселять студентов в общежития волнами
Новости

Томские вузы предлагают заселять студентов в общежития волнами

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Ректоры томских университетов предлагают организовать заезд студентов в общежития волнами, чтобы соблюсти правила эпидемиологической безопасности. Идею поддержал губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщает обладминистрация.

По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, все общежития учреждений профессионального образования, практически все университетские общежития и 80 процентов школ и детских садов уже прошли проверку готовности к новому учебному году. В целом в регионе она завершится 20 августа. Она добавила, что в случае поэтапного заезда студентов все приезжающие смогут организованно пройти ПЦР-тестирование и приступить к учебе.

«Поддерживаю идею ректоров организовать заезд студентов в университетские общежития волнами, – сказал Сергей Жвачкин. – В Томске учатся десятки тысяч студентов практически из всех регионов страны и половины стран мира. Поэтому чтобы студгородки справились с таким наплывом, чтобы мы обеспечили эпидбезопасность каждому студенту и всем томичам, логично, что заезд будет не одномоментным, а пройдет в несколько недель, волнами. Особенно это касается наших самых больших национальных исследовательских университетов. Надеюсь, Минобрнауки не будет против».

Ранее Министерство науки и высшего образования предложило перевести студентов, которые не привиты от COVID-19 или не имеют медотвод, на удаленку. Вузам рекомендовали проводить экзамены для вакцинированных и не привившихся от коронавируса обучающихся раздельно, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.

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