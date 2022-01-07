Вузы Томска поддержат своих студентов из Казахстана

ТПУ и СибГМУ поддержат своих студентов из Казахстана, которые сейчас находятся на родине или переживают за своих близких, оставшись в Томске.
Студенты Томского политехнического университета, находящиеся сейчас в Казахстане, могут оперативно получить консультации по всем возникающим вопросам позвонив по телефону +7 (3822) 706-341, написав на почту stma@tpu.ru, а также через сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram на номер +7 (909) 541-77-04. Пресс-служба вуза уточняет, что по этим контактам можно обратиться с вопросами по пересечению границы, началу занятий, заезду в общежитие и так далее.
Также в ежедневном режиме работает психологическая служба ТПУ. Квалифицированные психологи окажут профессиональную помощь и тем, кто сейчас находится на территории республики, и тем, кто остался в Томске и переживает за своих друзей и близких.
Ситуации студентов, которые находятся на родине и у которых из-за отсутствия интернета или перебоев в его работе возникнут проблемы со сдачей скорых экзаменов, будут разбираться индивидуально.
Сибирский государственный медицинский университет напоминает своим студентам, что в вузе работает Психологический центр. Всем ребятам из Казахстана, которые встревожены происходящими событиями или находятся в сложной жизненной ситуации, психологи окажут квалифицированную помощь. Для этого необходимо записаться на консультацию по телефону +79138838734 (медицинский психолог Аванес Шагинян).
Получить консультацию по миграционному законодательству, социальным и другим возникающим вопросам студенты смогут через письмо на почту службы проректора по внеучебной работе и социальной политике prorector.vr@ssmu.ru.
Напомним, в Казахстане продолжаются массовые протесты и беспорядки, причиной которых стало повышение цен на газ. По всей стране действует режим ЧП. Протесты начались 2 января из-за резкого (с 10 до 20 рублей за литр) повышения цен на сжиженный газ, который используется для отапливания большинства домов и работы автомобилей на западе Казахстана. Вечером 4 января протесты охватили большую часть страны.
Правительство страны пообещало выполнить требования протестующих, но даже после этого люди на улицах не стали расходиться. В некоторых городах, включая крупнейший по численности населения — Алматы — протестующие потребовали полной смены власти в стране.