Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вузы Томска поддержат своих студентов из Казахстана
Новости

Вузы Томска поддержат своих студентов из Казахстана

ТВ2 ТВ2

ТПУ и СибГМУ поддержат своих студентов из Казахстана, которые сейчас находятся на родине или переживают за своих близких, оставшись в Томске.

Студенты Томского политехнического университета, находящиеся сейчас в Казахстане, могут оперативно получить консультации по всем возникающим вопросам позвонив по телефону +7 (3822) 706-341, написав на почту stma@tpu.ru, а также через сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram на номер +7 (909) 541-77-04. Пресс-служба вуза уточняет, что по этим контактам можно обратиться с вопросами по пересечению границы, началу занятий, заезду в общежитие и так далее.

Также в ежедневном режиме работает психологическая служба ТПУ. Квалифицированные психологи окажут профессиональную помощь и тем, кто сейчас находится на территории республики, и тем, кто остался в Томске и переживает за своих друзей и близких.

Ситуации студентов, которые находятся на родине и у которых из-за отсутствия интернета или перебоев в его работе возникнут проблемы со сдачей скорых экзаменов, будут разбираться индивидуально.

Сибирский государственный медицинский университет напоминает своим студентам, что в вузе работает Психологический центр. Всем ребятам из Казахстана, которые встревожены происходящими событиями или находятся в сложной жизненной ситуации, психологи окажут квалифицированную помощь. Для этого необходимо записаться на консультацию по телефону +79138838734 (медицинский психолог Аванес Шагинян).

Получить консультацию по миграционному законодательству, социальным и другим возникающим вопросам студенты смогут через письмо на почту службы проректора по внеучебной работе и социальной политике prorector.vr@ssmu.ru.

Напомним, в Казахстане продолжаются массовые протесты и беспорядки, причиной которых стало повышение цен на газ. По всей стране действует режим ЧП. Протесты начались 2 января из-за резкого (с 10 до 20 рублей за литр) повышения цен на сжиженный газ, который используется для отапливания большинства домов и работы автомобилей на западе Казахстана. Вечером 4 января протесты охватили большую часть страны.

Правительство страны пообещало выполнить требования протестующих, но даже после этого люди на улицах не стали расходиться. В некоторых городах, включая крупнейший по численности населения — Алматы — протестующие потребовали полной смены власти в стране.

Читать хронику событий за вчера

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.