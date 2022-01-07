Вузы Томска поддержат своих студентов из Казахстана

ТПУ и СибГМУ поддержат своих студентов из Казахстана, которые сейчас находятся на родине или переживают за своих близких, оставшись в Томске.

Студенты Томского политехнического университета, находящиеся сейчас в Казахстане, могут оперативно получить консультации по всем возникающим вопросам позвонив по телефону +7 (3822) 706-341, написав на почту stma@tpu.ru, а также через сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram на номер +7 (909) 541-77-04. Пресс-служба вуза уточняет, что по этим контактам можно обратиться с вопросами по пересечению границы, началу занятий, заезду в общежитие и так далее.

Также в ежедневном режиме работает психологическая служба ТПУ. Квалифицированные психологи окажут профессиональную помощь и тем, кто сейчас находится на территории республики, и тем, кто остался в Томске и переживает за своих друзей и близких.

Ситуации студентов, которые находятся на родине и у которых из-за отсутствия интернета или перебоев в его работе возникнут проблемы со сдачей скорых экзаменов, будут разбираться индивидуально.