Томские вузы поддержат своих студентов из Афганистана

Томские университеты готовы оказать поддержку своим студентам из Афганистана. Сейчас почти вся территория этой страны находится под контролем запрещенного в России исламистского террористического движения «Талибан».

В пресс-службе ТПУ изданию «Интерфакс» рассказали, что в вузе учатся двое студентов из Афганистана. «Студенты находятся в Томске, живут в общежитии вуза. Администрация университета поддерживает с ними постоянный контакт. Было принято решение о выделении разовой материальной помощи студентам в размере 25 тыс. рублей. Также рассматривается вариант их трудоустройства в университете», — сказал сотрудник пресс-службы.

Представитель ТГАСУ сообщил, что на первый курс архитектурного факультета вуза поступил абитуриент из Афганистана. Сейчас он находится в афганском городе Мазари-Шариф и на данном этапе будет учиться дистанционно. Университет готов предоставить ему психолога.

На третьем курсе ТУСУРа также учится один студент из Афганистана. «Сейчас он находится в Томске. В целом дела у него обстоят хорошо, — сообщают в ТУСУРе. — Конечно, он переживает за семью, за страну, но, по его словам, пока помощь ему не требуется». Проректор по учебной работе вуза Павел Сенченко уточнил агентству, что ТУСУР может оказать материальную помощь по заявлению студента, если он попадает в категорию нуждающихся. Кроме того, в вузе работает штатный психолог, поэтому студент из Афганистана может получить и психологическую помощь.

Напомним, после вывода из Афганистана войск США, боевики террористического движения «Талибан» развернули наступление по всей стране. 15 августа исламисты захватили Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. О том, кто такие талибы, почему им удалось так быстро захватить Афганистан и что происходит в стране сейчас, подробно пишет BBC.