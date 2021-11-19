Томские вузы и НИИ подписали хартию «Большого университета»

Руководители томских вузов, научно-исследовательских институтов и северского филиала НИЯУ МИФИ подписали хартию «Большого университета Томска», в которой договорились о совместной работе над формированием экосистемы города-университета.
В документе описаны главные научные, образовательные и организационные задачи для продвижения международного бренда «Большого университета». Также в хартии как базовая ценность упоминается академическая свобода каждого участника проекта.
«Мы считаем очень важным заданный Томском вектор на объединение усилий научных институтов и университетов, в современном мире это необходимо для достижения глобальных целей, <...> в планах – строительство межуниверситетского кампуса и другие большие проекты», — заявил на церемонии подписания хартии ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
НИИ и вузы Томска планируют вместе работать над повышением «комфортности и безопасности инфраструктуры для учебы, работы, проживания и досуга студентов, аспирантов и молодых ученых». Кроме того, участники хартии обязуются согласовывать между собой решения, которые могут повлиять на развитие научно-образовательного комплекса области.
Напомним, проект «Большой университет» стартовал в 2019 году, сейчас он объединяет шесть вузов города и все НИИ Томска, при этом их юридическая и академическая автономия сохраняется. Планируется, что «Большой университет» усилит присутствие России в топ-100 мировых рейтингов университетов, в данный момент томские вузы ведут переговоры с рейтинговыми агентствами, чтобы участвовать в международных топах одним целым.
Итогом реализации проекта должен стать «сибирский аналог Гарварда или Стэнфорда», где так же под одним брендом объединено множество институтов. По словам Эдуарда Галажинского, главные задачи участников «Большого университета» — это быть соразмерными большим вызовам и стать видимыми на мировой карте университетов.
Также для создания единого университета планируется построить на левом берегу Томи кампус, в котором должны разместиться 20 тысяч студентов всех вузов города. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должна соединить канатная дорога. В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета.