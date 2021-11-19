Томские вузы и НИИ подписали хартию «Большого университета»

Руководители томских вузов, научно-исследовательских институтов и северского филиала НИЯУ МИФИ подписали хартию «Большого университета Томска», в которой договорились о совместной работе над формированием экосистемы города-университета.

В документе описаны главные научные, образовательные и организационные задачи для продвижения международного бренда «Большого университета». Также в хартии как базовая ценность упоминается академическая свобода каждого участника проекта.

«Мы считаем очень важным заданный Томском вектор на объединение усилий научных институтов и университетов, в современном мире это необходимо для достижения глобальных целей, <...> в планах – строительство межуниверситетского кампуса и другие большие проекты», — заявил на церемонии подписания хартии ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

НИИ и вузы Томска планируют вместе работать над повышением «комфортности и безопасности инфраструктуры для учебы, работы, проживания и досуга студентов, аспирантов и молодых ученых». Кроме того, участники хартии обязуются согласовывать между собой решения, которые могут повлиять на развитие научно-образовательного комплекса области.