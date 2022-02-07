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Томские врачи внедрили технологию лечения оксидом азота для пациентов с ковидом

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Методику лечения оксидом азота в респираторных госпиталях внедрили в Томске. Благодаря ей пациенты выздоравливают за восемь с половиной дней вместо 12 и вдвое меньше нуждаются в кислородотерапии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача-анестезиолога НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) Николая Каменщикова.

«Мы подавали оксид азота в высоких дозах и сразу, при развитии дыхательной недостаточности у пациентов, а не в качестве крайней меры, как этот газ использовали раньше. Испытуемых разделили на три группы. Одних лечили согласно текущим рекомендациям, вторым дополнительно к стандартной терапии давали высокие дозы оксида азота, третьим стандартную терапию сочетали с высокими дозами оксида азота и постоянной ингаляцией малых доз оксида азота. В итоге у обоих групп с оксидом азота время получения отрицательного ПЦР-теста сократилось с 12 дней до 8,5. Также к третьему дню терапии оксидом азота потребность в кислородотерапии у пациентов снижалась в два раза», — пишет ТАСС со ссылкой на Каменщикова.

Как пояснил врач-клиницист, оксид азота исторически применялся при остром респираторном дистресс-синдроме легких.

Специалисты НИИ кардиологии в начале пандемии коронавирусной инфекции проанализировали известную на тот момент информацию и выяснили, что вирус SARS-Cov-1, на 80% генетически сходный с возбудителем COVID-19, погибает при воздействии высоких доз оксида азота. Они совместили эти два подхода в респираторном госпитале Сибирского медицинского университета (СибГМУ) и применили свою технологию у пациентов на ранних стадиях развития дыхательной недостаточности. Аппаратуру для этих целей они собрали самостоятельно. Исследование успешно завершилось через два месяца.

На данный момент технологию внедрили в респираторном госпитале СибГМУ и ковидном госпитале клиники «Здоровье».

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