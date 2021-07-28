Томские врачи отговорили от аборта 220 женщин

Как сообщила главный акушер-гинеколог областного департамента здравоохранения Татьяна Чернобай, на подобные консультации направляются все женщины, планирующие аборт без медицинских показаний. С ними беседует психолог, после чего дается «неделя тишины» для обдумывания решения.

«Конечно, психолог выступает за сохранение беременности, но при этом на женщину никто не давит, она принимает решение самостоятельно, — пояснила Татьяна Чернобай. — Не секрет, что часто незапланированная беременность является для женщины стрессом, она не может совершить осознанный выбор. Задача специалиста – помочь принять взвешенное решение».

По информации облздрава, беременным выдается информационный буклет «Женщинам, принимающим самое важное решение в жизни», где есть информация обо всех мерах социальной поддержки, контакты кризисных центров и общественных организаций. Здесь же опубликованы реальные истории женщин после абортов, и женщин, сохранивших беременность.

Государство борется за повышение рождаемости разными методами. Вот периодически и всплывают разговоры о запрете абортов и обязательном доабортном консультировании. Как Томская область пытается сократить число абортов? И стоит ли государству в принципе вмешиваться в частную жизнь семьи? Об этом читайте в материале: «Ребенок уже шевелился». Аборты: кто вправе решать?