Томские врачи записали видеоупражнения для переболевших коронавирусом

Врачи Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали специальную гимнастику, которая помогает реабилитироваться людям, переболевшим COVID-19.



«Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, нуждаются в реабилитации, которая поможет восстановить все функции организма и послужит профилактикой вторичных осложнений, — говорит главный врач врачебно-физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Елена Пашкова. — Регулярная гимнастика предотвратит развитие дыхательной недостаточности и будет способствовать восстановлению мышечного тонуса».



В комплекс входят дыхательные и общеукрепляющие упражнения. Специалисты говорят, что дыхательная гимнастика подходит людям, переболевшим пневмонией, которые были подключены к искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц полезна всем, кто переболел COVID-19. Все упражнения можно делать дома самостоятельно, следуя рекомендациям на видео.