Добрые новости
21 июля,
2020
1
видео
Новости

Томские врачи записали видеоупражнения для переболевших коронавирусом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Врачи Томского врачебно-физкультурного диспансера разработали специальную гимнастику, которая помогает реабилитироваться людям, переболевшим COVID-19.


«Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, нуждаются в реабилитации, которая поможет восстановить все функции организма и послужит профилактикой вторичных осложнений, — говорит главный врач врачебно-физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Елена Пашкова. — Регулярная гимнастика предотвратит развитие дыхательной недостаточности и будет способствовать восстановлению мышечного тонуса».

В комплекс входят дыхательные и общеукрепляющие упражнения. Специалисты говорят, что дыхательная гимнастика подходит людям, переболевшим пневмонией, которые были подключены к искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц полезна всем, кто переболел COVID-19. Все упражнения можно делать дома самостоятельно, следуя рекомендациям на видео.

Видео: размещено на на YouTube-канале «Область здоровья»

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.