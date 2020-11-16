Томские врачи удалили у 72-летней женщины опухоль весом в восемь килограмм

«Этот случай нельзя назвать рядовым, — рассказывает заведующий гинекологическим отделением, профессор Алишер Махмутходжаев. — Пациентка имеет ряд сопутствующих, в том числе системных заболеваний: ишемическая болезнь сердца, патология сосудов, спаечная болезнь брюшной полости. Учитывая особенности общего состояния пациентки и наличие крупной опухоли яичников, для проведения операции был приглашен хирург, заведующий клиникой госпитальной хирургии СибГМУ Василий Скиданенко».





Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, ее состояние соответствует необходимым нормам.