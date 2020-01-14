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14 января,
2020
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Новости

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 шар магнитного конструктора

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 мощным магнитом извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик, сообщает Telegram-канал «Область здоровья».


В Облздраве отмечают, что избежать тяжелых последний удалось только благодаря тому, что родители вовремя заметили боли в животе у ребенка и сразу обратились к врачам. При этом один шарик к моменту осмотра уже успел проникнуть в кишечник, а в течение нескольких часов соединился бы с теми магнитными шарами, которые находились в желудке. Это могло спровоцировать серьезный перитонит, потребовалось бы более сложно медицинское вмешательство.

Шарики, которые извлекли из желудка ребенка
Шарики, которые извлекли из желудка ребенка
Фото: канал "Область здоровья"
рентгеновский снимок
рентгеновский снимок
Фото: канал "Область здоровья"

За последние 4 года таких случаев у нас было более 10, – рассказал главный врач БСМП №2 Андрей Караваев. - Это тяжелейшие операции. Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями. Как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, я бы запретил продажу таких игрушек. Глотают магниты не только малыши, на операционных столах оказываются и дети сознательного возраста. В нашей практике был случай, когда 12-летний ребенок проглотил 87 таких шариков

Облздрав просит родителей быть бдительными при покупке игрушек из магнитных шариков.


«Дети глотают магнитные шарики не только из-за интереса —  шарики блестящие, разноцветные, яркие. Дети часто принимают их за кондитерскую посыпку с тортов и пирожных —  сейчас очень популярны такие украшения. Внешне они —  абсолютно идентичны шарикам-магнитам. Совпадает все - от цвета и блеска до размера», — объясняют в ведомстве.

Конструктор из магнитных шариков
Конструктор из магнитных шариков
Фото: фото из Сети

Отметим, современные неодимовые магнитные игрушки чаще всего состоят из 100-200 мелких магнитных шариков, имеющих мощное магнитное поле. Например, цепочка из пятнадцати шариков может удержать молоток. По словам врачей, на первый взгляд неодимовые магниты совершенно безобидны: они гладкие, круглые – не должны повреждать стенку желудочно-кишечного тракта при проглатывании, и могут без проблем выйти с калом. Однако неодимовые магниты намного сильнее, чем обычные.  Если в желудке окажется не один шарик, то они вступят во взаимодействие и могут сдавить при этом разные отделы ЖКТ с тяжелыми последствиями.


«Чаще всего слипание магнитных шариков вызывает язву стенки ЖКТ с перфорацией», — говорят медики. Часто дети не могут расцепить шарики руками, поэтому помогают себе зубами, это еще один способ проглатывания.

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