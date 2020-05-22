Томские врачи спасли мужчину, который сломал 20 ребер из 24

Травматологи больницы скорой медицинской помощи спасли мужчину с переломами почти всех ребер, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Пострадавшему мужчине 24 года. Он водитель грузовика, попал в ДТП. В результате ДТП сломал 20 ребер из 24, повредил оба легких. Часть из переломов были двойные. Кроме того, у мужчины диагностировали закрытую позвоночную травму, перелом обеих ключиц и перелом нижней челюсти.





В шоковом состоянии мужчину госпитализировали в отделение реанимации больницы скорой медицинской помощи.





«Пациент находился на искусственной вентиляции легких, так как самостоятельное дыхание при такой травме грудной клетки невозможно. Для восстановления реберного каркаса и самостоятельного дыхания, а также для снижения развития серьезных респираторных осложнений было принято решение выполнить операцию – остеосинтез ребер пластинами», — рассказал травматолог-ортопед БСМП Олег Терентьев.





Пациент пробыл на лечении 43 дня. Сейчас он выписан и проходит реабилитацию.





Больница скорой медицинской помощи – одна из немногих клиник в России, выполняющих операции по остеосинтезу ребер.