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22 мая,
2020
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Томские врачи спасли мужчину, который сломал 20 ребер из 24

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Травматологи больницы скорой медицинской помощи спасли мужчину с переломами почти всех ребер, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Томские врачи спасли мужчину, который сломал 20 ребер из 24
Фото: департамент здравоохранения Томской области

Пострадавшему мужчине 24 года. Он водитель грузовика, попал в ДТП. В результате ДТП сломал 20 ребер из 24, повредил оба легких. Часть из переломов были двойные. Кроме того, у мужчины диагностировали закрытую позвоночную травму, перелом обеих ключиц и перелом нижней челюсти.


В шоковом состоянии мужчину госпитализировали в отделение реанимации больницы скорой медицинской помощи.


«Пациент находился на искусственной вентиляции легких, так как самостоятельное дыхание при такой травме грудной клетки невозможно. Для восстановления реберного каркаса и самостоятельного дыхания, а также для снижения развития серьезных респираторных осложнений было принято решение выполнить операцию – остеосинтез ребер пластинами», — рассказал травматолог-ортопед БСМП Олег Терентьев.


Пациент пробыл на лечении 43 дня. Сейчас он выписан и проходит реабилитацию.


Больница скорой медицинской помощи – одна из немногих клиник в России, выполняющих операции по остеосинтезу ребер.

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