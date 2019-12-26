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26 декабря,
2019
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Томские врачи провели шесть операций, чтобы спасти ногу пациента

ТВ2
ТВ2
23 часа назад

Травматологи томской больницы скорой медицинской помощи спасли ногу пациента от ампутации. На ногу мужчине упала металлическая балка, от этого образовались множественные переломы.


30-летнему пострадавшему диагностировали открытый перелом костей голени с частичным повреждением малоберцового нерва, сообщает облздрав. Из-за такой травмы пациент мог лишиться ноги.


«Лечение продолжалось более полутора лет, за это время лет пациенту было проведено шесть операций, установлены современные металлоконструкции и выполнена кожная пластика», — рассказывает травматолог-ортопед больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Попков.


После курса лечения и реабилитации врачи смогли восстановить работу ноги мужчины. Он смог вернуться к работе, и сейчас боли его не тревожат. Врачи говорят, что этот способ лечения заинтересовал итальянских коллег.


«В октябре травматолог-ортопед Дмитрий Попков был приглашен выступить на конгрессе травматологов в Италии, где поделился с иностранными коллегами опытом успешного лечения пациентов с такой тяжелой травмой», — говорят в облздраве.

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