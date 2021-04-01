Томские врачи присоединились к требованию оказать медпомощь Алексею Навальному

«Инсайдер» опубликовал список врачей и медицинских работников, которые подписали обращение. Среди них врачи из Томска и Северска: врач-хирург заведующий отделением хирургии Вадим Скрипник, старшая медицинская сестра зубопротезного отделения Северской клинической больницы Татьяна Рудакова, врач рентгенолог из Северска Наталья Савельева, врач- психиатр ОГАУЗ «ТКПБ» Екатерина Свидерек, врач-ревматолог Маргарита Игнатченко и врач-терапевт Р. М. Хайбуллина.





Как рассказала ТВ2 одна из подписавшихся врачей Екатерина Свидерек, Алексею Навальному необходимо предоставить медицинскую помощь, особенно после длительной реабилитации.







«Навальный попал в тюрьму за свои политические убеждения, — сказала Екатерина Свидерек. — Очевидно, что наша система, особенно тюремная, в печальном состоянии. А тут еще и явная направленность против него. И понятно, что после тяжелого отравления он нуждается в медицинской помощи. Тем более, когда у него появляются ярко выраженные симптомы. И очевидно, что никакой помощи он там не получает. Или она весьма поверхностная, полупрофессиональная. Его врача туда не пускают, хотя возможность такого медицинского осмотра прописана в законе. Как можно было не подписать?».





Она добавила, что не боится проблем, которые могут возникнуть на работе, если узнают, что она подписала открытое обращение.





«Пока со стороны заместителей главврача на тему моих политических убеждений не было никаких разговоров. Я давно в штабе Алексея Навального, с 2018 года. Выходила на одиночные пикеты, когда его задержали. На митинги не попала, дежурила в это время».

Всего на момент публикации подписались больше 1500 человек. «Инсайдер» пишет, что подписи продолжают поступать и редакция просит желающих внимательно заполнять форму, не пропуская город проживания, свою специальность и профессию.





Один из инициаторов письма Андрей Бильжо рассказал изданию, что побудило его подписать это обращение: «Вся история Навального в России меня, как человека впечатлительного, мучила. Я проснулся в бессоннице утром и подумал — есть же врачи. Вот, я бывший врач, а есть действующие врачи, есть будущие, это самая распространенная гуманная профессия в мире. Почему же врачам независимо от их политических пристрастий и вероисповеданий не попытаться как-то сказать: «Ребята, мы люди в белых халатах. Когда нужно, мы приходим на помощь. Мы умираем, чтобы вас спасти». Сейчас мучается человек, он прошел много кругов ада. Давайте хотя бы пустим к нему врача, фамилию которого назвал — доктора Баринова. Пускай придет к нему. Какого хрена вы его не пускаете туда?».





Ранее сообщалось, что Алексей Навальный требовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь, и объявил голодовку. В частности, Алексей рассказал о болях в спине и онемении ноги. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания. УФСИН, в свою очередь, оценивал состояние Алексея Навального как «стабильное, удовлетворительное».