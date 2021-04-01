Томские врачи присоединились к требованию оказать медпомощь Алексею Навальному
Томские врачи оказались в числе подписавших открытое обращение к ФСИН и «политическому руководству страны» с требованием оказать медицинскую помощь заключенному Алексею Навальному.
«Инсайдер» опубликовал список врачей и медицинских работников, которые подписали обращение. Среди них врачи из Томска и Северска: врач-хирург заведующий отделением хирургии Вадим Скрипник, старшая медицинская сестра зубопротезного отделения Северской клинической больницы Татьяна Рудакова, врач рентгенолог из Северска Наталья Савельева, врач- психиатр ОГАУЗ «ТКПБ» Екатерина Свидерек, врач-ревматолог Маргарита Игнатченко и врач-терапевт Р. М. Хайбуллина.
Как рассказала ТВ2 одна из подписавшихся врачей Екатерина Свидерек, Алексею Навальному необходимо предоставить медицинскую помощь, особенно после длительной реабилитации.
«Навальный попал в тюрьму за свои политические убеждения, — сказала Екатерина Свидерек. — Очевидно, что наша система, особенно тюремная, в печальном состоянии. А тут еще и явная направленность против него. И понятно, что после тяжелого отравления он нуждается в медицинской помощи. Тем более, когда у него появляются ярко выраженные симптомы. И очевидно, что никакой помощи он там не получает. Или она весьма поверхностная, полупрофессиональная. Его врача туда не пускают, хотя возможность такого медицинского осмотра прописана в законе. Как можно было не подписать?».
Она добавила, что не боится проблем, которые могут возникнуть на работе, если узнают, что она подписала открытое обращение.
«Пока со стороны заместителей главврача на тему моих политических убеждений не было никаких разговоров. Я давно в штабе Алексея Навального, с 2018 года. Выходила на одиночные пикеты, когда его задержали. На митинги не попала, дежурила в это время».
Всего на момент публикации подписались больше 1500 человек. «Инсайдер» пишет, что подписи продолжают поступать и редакция просит желающих внимательно заполнять форму, не пропуская город проживания, свою специальность и профессию.
Один из инициаторов письма Андрей Бильжо рассказал изданию, что побудило его подписать это обращение: «Вся история Навального в России меня, как человека впечатлительного, мучила. Я проснулся в бессоннице утром и подумал — есть же врачи. Вот, я бывший врач, а есть действующие врачи, есть будущие, это самая распространенная гуманная профессия в мире. Почему же врачам независимо от их политических пристрастий и вероисповеданий не попытаться как-то сказать: «Ребята, мы люди в белых халатах. Когда нужно, мы приходим на помощь. Мы умираем, чтобы вас спасти». Сейчас мучается человек, он прошел много кругов ада. Давайте хотя бы пустим к нему врача, фамилию которого назвал — доктора Баринова. Пускай придет к нему. Какого хрена вы его не пускаете туда?».
Ранее сообщалось, что Алексей Навальный требовал допустить к нему лечащего врача, уточнив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь, и объявил голодовку. В частности, Алексей рассказал о болях в спине и онемении ноги. Члены общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили Алексея Навального, чтобы проверить информацию об ухудшении состояния его здоровья и обеспечить организацию медобслуживания. УФСИН, в свою очередь, оценивал состояние Алексея Навального как «стабильное, удовлетворительное».
ТВ2 также публикует полностью открытое письмо врачей:
«Мы, врачи разного профиля, бывшие, действующие и будущие, разного вероисповедания и политических взглядов, люди гуманной профессии, помогающие людям избавиться от боли физической и душевной, не можем спокойно наблюдать, как на наших глазах страдает человек и мы не можем оказать ему соответствующую медицинскую помощь.
О состоянии Алексея Навального, находящегося в колонии ИК-2 в городе Покрове, нам известно из его официальных заявлений и писем, а также обращения его супруги. Проконсультировавшись с коллегами-специалистами, мы считаем, что в данном случае речь может идти как об осложнении имевшего место в августе прошлого года отравления, так и о вновь развившемся заболевании на фоне незавершенного реабилитационного периода.
Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но судя по информации из открытых источников, мы предполагаем: есть вероятность, что оставление пациента в данном случае без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей.
Также просим принять во внимание, что оставить человека с острой болью, находящегося в тюрьме, без адекватных мер обезболивания, можно считать не только нарушением его прав, но и непосредственной пыткой.
Мы требуем от ФСИН, от всех компетентных ведомств и политического руководства нашей страны немедленно вмешаться в ситуацию и безотлагательно (cito!) оказать медицинскую помощь, создав все условия для нормализации состояния Алексея Навального. Исходя из гуманных соображений, мы настаиваем на возможности осмотра Алексея Навального гражданскими специалистами, которым Алексей доверяет (в своем заявлении Алексей Навальный указывает, что ему было отказано в допуске врача Алексея Баринова, доцента кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета). Хорошим вариантом, с нашей точки зрения, могло бы быть приглашение не только российских, но и немецких специалистов (из берлинской клиники “Шарите”), которые уже имели опыт лечения данного конкретного пациента. Тем более, что речь может идти и об осложнении отравления на фоне прерванного реабилитационного периода.
Кроме того, хотя мы и не юристы, мы хотели бы напомнить политическому руководству страны и всем соответствующим ведомствам, что ЕСПЧ еще в 2017 году признал судебное решение по делу «Ив Роше» относительно братьев Навальных несправедливым, и Алексей Навальный вообще не должен был оказаться в колонии где он сейчас находится».
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