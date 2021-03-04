Добрые новости
04 марта,
2021
1
фото
Новости

Томские врачи помогли пассажирке, которой стало плохо в полете

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Главный врач поликлиники №10 Марианна Кублинская, главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов, заведующая педиатрической клиникой СибГМУ Дарья Козырицкая оказали медицинскую помощь, понадобившуюся пассажирке авиарейса SU 1530 компании «Аэрофлот». Об этом сообщает телеграм-канал облздрава «Область здоровья».

Томские врачи помогли пассажирке, которой стало плохо в полете

Пассажирка самолета резко почувствовала себя плохо, бортпроводники принесли тонометр для измерения артериального давления. Как выяснилось, после перегрузок на работе и нескольких перелетов у женщины резко поднялось давление, которое привело к преходящим нарушениям кровообращения, головокружению, головной боли и тошноте. На помощь отозвались томские врачи.

«Медики оказали женщине первую помощь, воспользовавшись аптечкой, проводили мониторинг состояния до конца полета. После того, как пассажирка почувствовала себя лучше, ей были даны рекомендации по дальнейшему лечению, мониторингу состояния, обязательному обращению к кардиологу», — говорится в сообщении.


Станислав Грязнов также рассказал, что повышение артериального давления у женщины появилось не внезапно, во время полета, а начало проявляться намного раньше. В свою очередь Марианна Кублинская отметила, что в случившемся «не было ничего особенного, на нашем месте мог оказаться любой медработник». Она отметила, что нужно внимательно относиться к своему здоровью, и при первых же признаках недомогания обращаться к врачу, не доводя до гипертонического криза.


Сегодня врачи еще раз созвонились с пассажиркой, она чувствует себя хорошо и благодарна за оказанную помощь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.