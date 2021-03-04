Томские врачи помогли пассажирке, которой стало плохо в полете

Пассажирка самолета резко почувствовала себя плохо, бортпроводники принесли тонометр для измерения артериального давления. Как выяснилось, после перегрузок на работе и нескольких перелетов у женщины резко поднялось давление, которое привело к преходящим нарушениям кровообращения, головокружению, головной боли и тошноте. На помощь отозвались томские врачи.

«Медики оказали женщине первую помощь, воспользовавшись аптечкой, проводили мониторинг состояния до конца полета. После того, как пассажирка почувствовала себя лучше, ей были даны рекомендации по дальнейшему лечению, мониторингу состояния, обязательному обращению к кардиологу», — говорится в сообщении.







Станислав Грязнов также рассказал, что повышение артериального давления у женщины появилось не внезапно, во время полета, а начало проявляться намного раньше. В свою очередь Марианна Кублинская отметила, что в случившемся «не было ничего особенного, на нашем месте мог оказаться любой медработник». Она отметила, что нужно внимательно относиться к своему здоровью, и при первых же признаках недомогания обращаться к врачу, не доводя до гипертонического криза.







Сегодня врачи еще раз созвонились с пассажиркой, она чувствует себя хорошо и благодарна за оказанную помощь.