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15 сентября,
2020
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Томские врачи обследуют детей, перенесших COVID-19

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской областной детской больнице обследуют детей, перенесших COVID-19. Детям проводят электрокардиографию, исследование функции внешнего дыхания, УЗИ. В ходе лабораторной диагностики определяется широкий спектр биохимических показателей, коагуляционный и иммунный статус, в том числе специфический постинфекционный иммунитет. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Томские врачи обследуют детей, перенесших COVID-19

«С августа мы обследовали уже более 50 детей, среди них есть пациенты с определенными отклонениями в исследуемых показателях. В основном мы направляем их на консультацию к детскому кардиологу, реже – к пульмонологу», – говорит главный врач Томской областной детской больницы Елена Тимошина.


По словам главного врача, наблюдать маленьких пациентов специалисты областной детской больницы будут в течение года после перенесенной инфекции. При необходимости дети будут направляться на диспансерный учет в соответствии с выявленными отклонениями.

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