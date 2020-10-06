Томские врачи начали ставить прививку от коронавируса

42 врача Томской области до конца недели поставят прививки от коронавирусной инфекции.





Как сообщил начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев, препарат «Гам-КОВИД-Вак» поступил в регион небольшой партией в рамках пилотной поставки, целью которой является отработка логистической цепочки.





«Добровольная вакцинация начнется с сотрудников скорой медицинской помощи, работающих с CОVID-19, респираторных госпиталей медико-санитарной части №2, горбольницы №3 и Томской районной больницы», — уточнил глава облздрава.





Вакцину «Гам-КОВИД-Вак» предполагается ставить в два этапа. Перед прививкой всем медработникам будут проведены ПЦР-тесты на COVID-19, исследования на антитела и осмотр врача. Следующую дозу препарата медики получат через три недели. В течение всего периода вакцинации они будут находиться под наблюдением врачей.





До конца года в регионе планируют привить около тысячи медиков. Поэтапная вакцинация будет проводиться по мере поступления препарата в регион.





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