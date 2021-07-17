Томские волонтеры Том Сойер Феста приступили к ремонту дома на улице Белинского

Фестиваль восстановления исторической среды сменил «прописку». Томские волонтеры Том Сойер Феста сегодня торжественно приступили к преображению дома под №17а на улице Белинского. В этом сезоне это — второй объект, работу над которым будут вести неравнодушные горожане. Первый — по адресу пер. Совпартшкольный, 6а — в общем и целом к началу июля был готов, остались административные моменты, решение которых волонтерских рук уже не требует.

Автор: Александр Сакалов

Начало работ на новом объекте отметили чаем и пирогами с клубничкой. А также мини-концертом и экскурсионным марафоном, во время которого Дарья Павлова и Екатерина Кирсанова знакомили томичей с историей и дома, и района, в котором он стоит. Например, о том, что раньше дом на Белинского, 17а — был доходным, и квартиры в нем Императорский университет снимал своим профессорам.

«Оба дома, которые мы решили восстановить в этом сезоне — не являются памятниками архитектуры, — говорит ТВ2 координатор движения Том Сойер Фест Томск Светлана Савина. — Это «просто» ценная историческая фоновая застройка. Мы выбираем дом, который визуально нам нравится. И в котором живут люди, которым интересно самим вложиться в подобное преображение. Суть движения — не в том, чтобы пошкуритиь, покрасить, повеселиться, а в том — чтобы в целом восстановить дом и кусочек прилегающей к нему исторической среды».