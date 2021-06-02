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02 июня,
2021
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Томские волонтеры очистят 70 километров берега рек в рамках акции «Вода России»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томские волонтеры намерены очистить от мусора более 70-ти километров прибрежной зоны рек в городах и сельских поселениях региона. Очистят берег томичи в рамках ежегодной Всероссийской экологической акции «Вода России», Акция уже стартовала в Томской области в конце мая и продлится в течение двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Томские волонтеры очистят 70 километров берега рек в рамках акции «Вода России»

«Планируется навести порядок на наиболее загрязненных участках берегов рек Обь, Ушайка, Шегарка, Яя, Чая, Васюган, Чулым; озер Кухтеринское, Песчаное, Цымлянское, Беленькое, Родниковое, Мавлюкеевское, Светлое, а также Сенной Курьи и других водных объектов», — говорится в сообщении.


Всего в акции примут участие 2,5 тысячи жителей региона. Ближайшая акция пройдет в Томске 4 июня на Университетском озере. Акция пройдет в соответствии с требованиями действующего в регионе режима ограничений.


Дополнительная информацию можно узнать в отделе водных ресурсов областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону: (3822) 90-38-46.

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