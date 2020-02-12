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12 февраля,
2020
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Томские власти внесли в реестр 120 мест временного проживания рабочих

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

В специальный реестр включены 113 организаций и компаний, которые предоставляют 120 мест для проживания 1516 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томские власти внесли в реестр 120 мест временного проживания рабочих

Большинство рабочих из России, Китая, Армении, Украины, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана трудятся в сфере лесной промышленности, сельского хозяйства, нефтедобычи, строительства и торговли. В Асиновском районе находятся сразу 40 таких предприятий, в Верхнекетском — 20.


В Северске, а также в Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах, по данным глав муниципалитетов и правоохранителей, подобных организаций не зарегистрировано. В областном центре комплексные проверки производств еще продолжаются, поэтому томские предприятия включат в реестр позднее.


«Подготовленный по поручению губернатора Сергея Жвачкина реестр будет регулярно обновляться. Документ передан в правоохранительные и надзорные ведомства, сотрудники которых будут руководствоваться им при проведении проверок и профилактических мероприятий», — сообщил заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.


Ранее сообщалось, что власти Томской области составят единый реестр объектов, где временно проживают рабочие, в том числе и иностранные. Поводом для такого реестра стал пожар на пилораме в Асиновском районе, который унес жизни 12 человек.

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