Томские власти: резкого роста тарифа на вывоз мусора не будет

Ранее сообщалось, что новую территориальную схему утвердили 30 декабря . Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». В территориальной схеме прописаны прогнозные значения предельных тарифов для обращения с ТКО. Так, согласно прогнозу, для территории «север» предельный тариф на 2022 год может составить 624 рубля за кубометр, для «юга» — 651. К 2030-м тариф может составить 754 рубля за кубометр для «севера» и 783 рубля — для «юга».

Новая территориальная схема предусматривает оптимизацию работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за счет создания новых объектов переработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения отходов на полигонах и сокращение зон деятельности региональных операторов с восьми до двух, объясняет пресс-служба обладминистрации. Объединение зон деятельности регоператоров обусловлено необходимостью установить одинаковую цену на услуги по обращению с отходами для потребителей всех районов области.



«Сегодня плата за обращение с ТКО для потребителей в отдаленных районах области вдвое выше, чем в Томске, Северске и Томском районе, при этом нормативы накопления отходов там ниже, — подчеркнул исполняющий обязанности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Максим Кривов. — За счет усреднения общего тарифа плата граждан во всех муниципалитетах будет равномерно распределена для каждой категории объектов образования ТКО».





Приведенные в терсхеме значения тарифов являются прогнозными и носят справочный характер. Фактическую величину тарифа ежегодно будет устанавливать департамент тарифного регулирования Томской области на основании предложений и обоснований региональных операторов с учетом предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги.





​«Укрупнение зон деятельности регоператоров позволит разделить производственные, административные и иные затраты на обращение с ТКО на большее количество потребителей, и как следствие – снизить плату за услугу, — добавил Максим Кривов. — Пример — выделение в отдельную зону города Кедровый. Там тариф на услугу регоператора в 2019 году составлял 1000 рублей за кубометр отходов, в 2020 году - более 600 рублей. После объединения Кедрового в одну зону с Бакчарским, Кожевниковским и Шегарским районом, размер тарифа для жителей Кедрового снизился до 380 рублей, и плата уменьшилась практически в два раза. При этом в других районах объединенной зоны тариф увеличился незначительно — примерно на 30 рублей, что повысило ежемесячную плату потребителей менее чем на семь рублей».





Новую территориальную схему с двумя зонами раскритиковали некоторые городские депутаты, среди которых и спикер Чингис Акатаев. «Никогда такого не было и вот опять, — пишет он в своем телеграм-канале. — Совсем недавно мы обсуждали на комитете информацию о планах обладминистрации сократить количество зон для мусорных регоператоров и высказали свои сомнения насчет этой идеи – в том числе из-за неясной дальнейшей судьбы УМП «Спецавтохозяйство», которое обслуживает Томск и Томский район.

И тут прямо в начале года муниципалитет получает «подарок» - свеженький приказ регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды об установлении новой территориальной схемы с двумя зонами – север (Стрежевой и Александрово) и юг (все остальные муниципалитеты). А к нему – новые тарифы, расписанные до 2030 года. С трехкратным повышением оплаты уже в следующем году, с нынешних 55 рублей в месяц до 162,75. Тарифы для «юриков» возрастут еще значительнее».



Так дела не делаются, заключает Акатаев и призывает городских депутатов вместе разбираться с тарифами.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





60 млн планирует выделить мэрия Томска на покупку техники для «САХов» в 2021 году

Передел мусорного рынка. В Томск приходит Ротенберг?

Тариф вырастет в три раза? В Томской области приняли новую схему обращения с отходами





ПОДДЕРЖИ ТВ2​