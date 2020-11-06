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06 ноября,
2020
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Новости

Томские власти рассказали, при каких условиях возможен переход на дистанционное обучение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 9 ноября школьники всех городов и районов Томской области приступают к учебе в очном режиме. Такое решение принял региональный оперативный штаб. 

Томские власти рассказали, при каких условиях возможен переход на дистанционное обучение

При этом штаб определил параметры, по которым класс или параллель в школе могут быть переведены на дистанционный формат обучения в связи с выявленными случаями заболевания  коронавирусной инфекцией в коллективе. 


«Если у более одного процента детей или более 10 процентов сотрудников в коллективе выявлена  коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения», — прокомментировала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. 


Она отметила, что сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в детских коллективах неоднородна. Есть муниципальные образования, в школах которых не зафиксированы случаи заболевания COVID-2019 (город Кедровый) или имеются единичные случаи (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский, Парабельский и Чаинский районы). Школы Асиновского, Первомайского, Кривошеинского, Колпашевского, Шегарского районов и города Стрежевого находятся в «средней» зоне, здесь с начала учебного года зафиксировано больше случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее эпидемиологическая ситуация позволяет в школах муниципалитетов начать четверть в очном формате. 


Наибольшее количество заболевших зафиксировано в школах Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов. В ряде школ этих муниципальных образований параллели 6-8 и 10 классов начнут вторую четверть дистанционно. 


«Во всех школах-интернатах, интернатных отделениях, действующих при школах, за исключением организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся жесткие карантинные мероприятия. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни», — добавила Людмила Огородова.


«Горячая линия» департамента общего образования Томской области - (3822) 51-05-22 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

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