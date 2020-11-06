Томские власти рассказали, при каких условиях возможен переход на дистанционное обучение

С 9 ноября школьники всех городов и районов Томской области приступают к учебе в очном режиме. Такое решение принял региональный оперативный штаб.

При этом штаб определил параметры, по которым класс или параллель в школе могут быть переведены на дистанционный формат обучения в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в коллективе.





«Если у более одного процента детей или более 10 процентов сотрудников в коллективе выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения», — прокомментировала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.





Она отметила, что сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в детских коллективах неоднородна. Есть муниципальные образования, в школах которых не зафиксированы случаи заболевания COVID-2019 (город Кедровый) или имеются единичные случаи (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский, Парабельский и Чаинский районы). Школы Асиновского, Первомайского, Кривошеинского, Колпашевского, Шегарского районов и города Стрежевого находятся в «средней» зоне, здесь с начала учебного года зафиксировано больше случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее эпидемиологическая ситуация позволяет в школах муниципалитетов начать четверть в очном формате.





Наибольшее количество заболевших зафиксировано в школах Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов. В ряде школ этих муниципальных образований параллели 6-8 и 10 классов начнут вторую четверть дистанционно.





«Во всех школах-интернатах, интернатных отделениях, действующих при школах, за исключением организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся жесткие карантинные мероприятия. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни», — добавила Людмила Огородова.





«Горячая линия» департамента общего образования Томской области - (3822) 51-05-22 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).